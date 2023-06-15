Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Canları sıkan uyarı! Doğrudan Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı
El Nino hava olaylarının etkileri Türkiye'de giderek hissedilmeye başladığı bir dönemde, meteoroloji kaynaklarından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise Türkiye'ye doğru yola çıkan bulutlarla ilgili oldu. Meteoroloji uzmanları, El Nino'nun oluşturduğu iklim değişiklikleriyle birlikte Türkiye'ye yoğun yağışlar ve farklı hava koşulları getirebilecek bulut oluşumlarına dikkat çekiyor. Bu bulutlar, özellikle kıyı bölgelerinde etkili olan yağışlara neden olabilirken, iç kesimlerde ise sıcaklık dalgalanmalarına yol açabilir.
15.06.2023 12:19 - Son Güncelleme: 15.06.2023 12:19
Perşembe gününden itibaren ise bulutlu günlerin yeniden başlayacağı ve yerel olarak Ege ve iç kesimlerde sağanak yağmurların beklendiği açıklandı. Özellikle Ege bölgesinde çamur şeklinde yağışlar da görüleceği belirtildi.
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El Niño'nun etkilerinin Türkiye üzerinde hissedilmeye başladığı bu dönemde, meteoroloji yetkilileri düzenli olarak hava durumu ve hava olaylarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Vatandaşlar, bu açıklamaları takip ederek günlük aktivitelerini ve planlarını buna göre şekillendirme yoluna gidiyor.