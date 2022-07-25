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Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini de arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş aldıkları için bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.

takvim.com.tr
25.07.2022 14:15 - Son Güncelleme: 25.07.2022 14:15
Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Kamu bankaları, bu kez de emekli vatandaşlar amacıyla ek ödeme kampanyası geliştirdiklerini duyurdular. İşte kamu bankalarının emekli ödeme hizmetlerine dair haberin ayrıntıları…

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Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Emekli Promosyonu

Emekli promosyonu, SGK ile bankalar arasında imzalanmış olan maaş ödemesi protokolü sonunda tasarlanmış olan bir kampanyadır.

Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Bu kampanyadan, bankaların sahip olunan müşterileri değil, yeni müşterileri yararlanabilmektedir. Kampanya sonunda taahhüt edilen promosyon ödemesi tutarları, alınan emekli maaşı tutarlarına göre farklılık göstermektedir.

Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Bu kapsamda devlet garantisi ile ödeme alabilmek isteyen vatandaşlar, kamu bankalarının promosyon kampanyalarını araştırmaktadırlar.

Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!

Emekli Promosyonundan Kimler Yararlanabilir, Nasıl Başvuru Yapılır?

Emekli promosyonu kampanyasından yararlanmak isteyen kişilerin, emekli maaşı hesaplarını ödeme alınmak dilenen bankaya taşımaları gerekmektedir.

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