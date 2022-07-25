Tarih belli sakın kaçırmayın! Emekli vatandaşlara maaşa ek olarak 500 TL, 625 ve 750 TL nakit ödeme yapılacak!
Kamu bankaları ve özel bankalar, alakalı kampanyalar aracılığı ile müşterilerine kaliteli ve avantajlı hizmetler sunmayı planlarlarken, kendi müşteri adetlerini de arttırmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda düzenli maaş aldıkları için bankaların en gözde müşteri profillerinden birine sahip olan emekliler amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, alakalı yeni kampanyalarının ayrıntılarını paylaştılar.
25.07.2022 14:15 - Son Güncelleme: 25.07.2022 14:15