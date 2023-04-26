Tahminleri bir bir çıkmıştı! Hoogertbeets açıkladı! "3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum..."
Kahramanmaraş merkezli depremleri önceden tahmin etmesiyle sosyal medyada gündem olan Hoogerbeets yeni açıklamasıyla korkuttu. Frank Hoogerbeets yeni deprem için bölgeyi ve tarihi tek tek açıklayarak uyarılarda bulundu. İşte o tahmin...
26.04.2023 22:36 - Son Güncelleme: 26.04.2023 22:36
Kahramanmaraş depremini bilen Frank Hoogerbeets yeni uyarılarını sıraladı. 3 gün içinde büyük bir deprem beklediğini açıklamasının ardından endişelenenler yeni sarsıntının nerede olacağını merak etmeye başladı. İşte detaylar....
'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.