Tahminleri bir bir çıkmıştı! Hoogertbeets açıkladı! "3 gün içinde 7 şiddetinde deprem bekliyorum..."

'3 Şubat tarihinde Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı." diyerek Kahramanmaraş'ta yaşanan felaketin haberini vermişti.