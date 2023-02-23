Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Çalışmada, anormal derecede fazla olan ürik asit seviyelerin; yüksek tansiyonu, kalp ve kan damarları ile ilgili hastalıkları, kanser ve Tip-2 diyabete işaret ettiğinin altı çizildi. Düşük ürik asit seviyesi de depresyon, anksiyete ve parkinson hastalığı ile ilişkilendirildi.