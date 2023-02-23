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Haberler Trend Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Tükürük testi ile hastalıklarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise suya tükürmek! Oldukça şaşırtıcı olsa da bağırsak floranızın sağlıklı olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu bunu yapmaktan geçiyor. Uzmanlar tarafından da önerilen bu tükürük testi bağırsak hastalıkları konusunda uyarıcı nitelik taşıyor. Siz de bağırsağınızda ne olup bittiğini anlamak istiyorsanız bu testi deneyebilirsiniz. İşte tükürük testi nasıl yapılır sorusunun cevabı.

takvim.com.tr
23.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 23.02.2023 08:56
Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Tükürük testi ile bağırsaklarının ne kadar sağlıklı olup olmadığını öğrenebilirsin. Uzmanlar tarafından sık sık önerilen bu test hastalıkların teşhisi için büyük önem taşıyor.

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Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Her gün ürettiğimiz tükürüğün içinde ise 700'den fazla mikroorganizma ile ürik asit gibi maddeler bulunuyor..

Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Ürik asit ise kanda bulunan pürin maddesinin, yani yiyecek ve içeceklerdeki kimyasal bileşiklerin parçalanması sonucunda ortaya çıkıyor.

Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

En son Hindistan'daki Datta Meghe Tıp Bilimleri Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada ise vücuttaki hasarlı ya da ölü hücreler tarafından üretilen ürik asit miktarının; şeker hastalığı, demans ve kanser dâhil 10'un üzerinde hastalıkla ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!

Çalışmada, anormal derecede fazla olan ürik asit seviyelerin; yüksek tansiyonu, kalp ve kan damarları ile ilgili hastalıkları, kanser ve Tip-2 diyabete işaret ettiğinin altı çizildi. Düşük ürik asit seviyesi de depresyon, anksiyete ve parkinson hastalığı ile ilişkilendirildi.

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