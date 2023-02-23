Suda böyle oluyorsa eyvah! Bakteri, parazit, kolon kanseri, kabızlık, ishal, çölyak, enfeksiyon... Tükürük testiyle bağırsağınızdaki sorunu çözün!
Tükürük testi ile hastalıklarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz! Tek yapmanız gereken ise suya tükürmek! Oldukça şaşırtıcı olsa da bağırsak floranızın sağlıklı olup olmadığını öğrenmenin en kolay yolu bunu yapmaktan geçiyor. Uzmanlar tarafından da önerilen bu tükürük testi bağırsak hastalıkları konusunda uyarıcı nitelik taşıyor. Siz de bağırsağınızda ne olup bittiğini anlamak istiyorsanız bu testi deneyebilirsiniz. İşte tükürük testi nasıl yapılır sorusunun cevabı.
23.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 23.02.2023 08:56
Tükürük testi ile bağırsaklarının ne kadar sağlıklı olup olmadığını öğrenebilirsin. Uzmanlar tarafından sık sık önerilen bu test hastalıkların teşhisi için büyük önem taşıyor.