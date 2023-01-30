Şubat ayının en zengin burçları belli oldu! Paranın patronu olacaklar! Çelik kasa, banka, cüzdan ne varsa hazırlayın! Yay, Balık...
Şubat ayının en şanslı, talihli burçları belli oldu. Sağlıkta, parada ve aşkta kazanacaklar. Günlük, haftalık ve aylık burç yorumları astrolojiyi yakından takip edenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Şubat ayı yaklaşırken ayın en şanslı burçları da beraberinde getirdi. Özellikle birazdan sayacağımız bu burçlara deyim yerindeyse talih kuşu konmuş! Girişim, kariyer ve yeni bir iş-proje başlatmak adına en şanslı burçlar arasında sizin burcunuz da olabilir... İşte 2023 Şubat ayı burç yorumları...
ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI 2023! Şubat ayına sadece 1,2 gün kaldı. Bu noktada burç yorumları sık sık gündeme gelmeye başladı. Burç yorumlarını okuyanlar özellikle yeni ayda hangi burçları nelerin beklediğini merak ediyor. Aşk, iş, para, yeni projeler, yeni dostluklar gırla gelecek. İşte detaylar...
ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI (2023)
KOÇ
Şubat ayı çalışma evinizde gerçekleşen olumlu açı, finans konularında daha aktif olmanızı sağlayacak.. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Partnerinizle aranızda sorun olan; mesleki çabalarınızın aşk hayatınızın önünde olması ikilemini çözmelisiniz. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. Aşk yaşantınız daha önemli olacak. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve evlilikle ilgili ciddi aşamalar içinde olacaksınız. 5 şubatta dolunay aslan burcunda gerçekleşiyor. Sağlık gezegeniniz Merkür; 11 Şubata kadar Oğlak burcunda daha sonra Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Sinir sisteminizi yormamalısınız. Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.
BOĞA
Şubat ayında ciddi bir işe başlamak için uygun bir zaman. Önce yadırgayacağınız ama daha sonra benimseyeceğiniz bir iş teklifi gündem gelecek. Hedeflerinize uygun fırsatları ruhsal evinizdeki Jüpiter'den alacağınız destekle birleştirebileceksiniz. Sevgili Boğalar, yeni konulara da ilgi gösterirseniz yaşamınız boyunca ufkunuzu açacak bir iş potansiyelinizin içinde olacaksınız. Fakat, her zaman ki eğlenceli yönlerinizle kendinizi bilgi yoğunlaşmasından ala koyabilir, hayatınızın önemli iş fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Sizi, daha ciddi olmaya davet etmekte yarar var. Bu ay güçlü gruplar içinde olma arzusu ile, arkadaşlarınızla bütünleşmeyi sağlayacak işler peşinde olacaksınız. Seçeceğiniz arkadaşlarınızın çalışma hayatınızda size fayda sağlayacak tarzda olmalarına dikkat ediyorsunuz.. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun. 5 şubatta dolunay Aslan burcunda gerçekleşiyor. Estetik operasyonlarınız için uygun bir dönem olmamasına rağmen, ekonomik durumu uygun olanlar bu tür aksiyonları yurt dışında da gerçekleştirme arzusu içine girebilirler. Bu nedenle, katılacağınız yemekli grup toplantılarınızda konu ile ilgili konuşmalardan etkilenmemeye gayret gösterin.
İKİZLER
Bu ay; akıllı insanlar dikkatinizi çekiyor. Yaratıcılığınız kullanacağınız alanlarda başarılı çalışmalar yapacak, çevrenizi yönetmek ve ayni zamanda onlarla bütünleşmek isteyeceksiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Bu dönem akademik kariyer yapmak isteyecek veya yarım kalan öğreniminizi tamamlayabileceksiniz. Yakın çevrenize güven duygusu içinde, onlarla yapacağınız iş birliklerinden kazançlar elde edeceksiniz. Duygusal konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Siz zaten ilişkiler konusunda mükemmelsiniz. Hangi ortamda olursanız olun inanılmaz bir aşk enerjisini üzerinize çekiyorsunuz. Çevrenizi düşüncelerinizle aydınlatacaksınız. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Sağlık Gezegeniniz Plüton, sekizinci evinizde bulunmaktadır. Mars kişisel evinizde ilerlemeye devam ediyor. Kendinizi özgür hissettiğiniz müddetçe kendinizi iyi hissediyorsunuz. İstenmeyen kazalara neden olabilirsiniz.