Şubat ayının en zengin burçları belli oldu! Paranın patronu olacaklar! Çelik kasa, banka, cüzdan ne varsa hazırlayın! Yay, Balık...

ŞUBAT AYI BURÇ YORUMLARI (2023)

KOÇ

Şubat ayı çalışma evinizde gerçekleşen olumlu açı, finans konularında daha aktif olmanızı sağlayacak.. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Partnerinizle aranızda sorun olan; mesleki çabalarınızın aşk hayatınızın önünde olması ikilemini çözmelisiniz. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Meslek ve kariyerinizde olumlu pozisyonların içinde olacaksınız. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Daha çok çalışıp, daha çok kazanacaksınız. Birçok değişim sizi bekliyor. Bu yüzden, kararlı olduğunuz konularda meydana gelen değişimler sizi gerebilir. Sosyal çevrelerde dolaşacak ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz alanlarda olmak isteyeceksiniz. Aşk yaşantınız daha önemli olacak. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve evlilikle ilgili ciddi aşamalar içinde olacaksınız. 5 şubatta dolunay aslan burcunda gerçekleşiyor. Sağlık gezegeniniz Merkür; 11 Şubata kadar Oğlak burcunda daha sonra Kova burcunda ilerlemeye başlayacak. Sinir sisteminizi yormamalısınız. Vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz.