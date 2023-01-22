Şubat ayının en şanslı burçları belli oldu! 3 burç para içinde yüzecek! 2023'ün talihlileri o tarihte zengin olacak!
2023 yılında para ve kariyer açısından en şanslı burçlar belli oldu. Yeni yıla girmemizle birlikte burçların neleri beklediği en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni yıldan aşk, para, evlilik, iş bekleyenler için şans gırla! Peki Şubat ayında neler olacak? 2023'de tutulmalar gerçekten çok önemli. Tutulmaların yaşanacağı tarihlerde kadersel etkiler bulunuyor. İşte detaylar...
Şubat ayının en şanslı burçları açıklandı. '3 burç para içinde yüzecek' dendi. 2023'ün talihlileri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Yeni yılın ilk ayında olduğumuz şu günlerde Şubat ayında burçları nelerin beklediği merak konusu oldu. Bu yıl Koç-Terazi aksında yoğun tutulmalar var. Bu da Koç ve Terazi burçlarının hayatlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaklarını gösteriyor. İşte 2023 burç yorumları...
ŞANSTA 3 BURCA DİKKAT!
Kova, Akrep, Yengeç burçları girişimler, kariyer, bir şeyi başlatmak adına çok şanslılar.
Öte yandan Boğa burçlarının yurtdışıyla bağlantılı işlerde şansları çok yüksek fakat giderlerine dikkat etmeleri gerekiyor.
• Emlak, gayrimenkul gibi alanlarda Oğlak burçları oldukça şanslı.
• Yay burçlarının şansı bu yıl çok yüksek. Ancak şansları nisan ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak.
PARADA BU BURÇLARA DİKKAT!
Başak burcu
Başak 2023 yılında zengin olma potansiyeli en yüksek burçlar arasında yer alıyor. Önlerine birçok kapı açılacak ve onları başarının zirvesine taşıyacak. Her şeyi mükemmel yapma takıntıları bu sene onlara şans ve iyilik getirecek. 2022'nin ilk yarısı hedefledikleri projelere başlayan başaklar şubat sonu zorlansalar da yeni ya da ek bir iş yapmaya başlayacaklar.
Ocak ayında zihniniz yeni değişimlere hazır. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve fikirlerinizi çevrenize anlatma konusunda başarılı olacaksınız. Kariyer fırsatları kapınızda olacak. Çalışma ve kariyer hayatınızla ilgili önemli kişilerden ummadığınız teklifler alabilirsiniz. 20 Nisan'da yaşanacak güneş tutulması başakların yeni ve ciddi ilişkilere başlayacağını gösterirken, alacakları gelen ödemeler, vergi, nafaka, miras ve mahkeme konularında önemli, güzel gelişmeler yaşayacaklarını da gösteriyor.
5 Mayıs ay tutulması ile kariyerinizle ilgili uzun vadeli başarıların temelini atacak, girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. 4 Ekim, 8 Kasım tarihleri kariyer ve maddi kazançlar anlamında sizin için önemli tarihler olacak. 14 Ekim tutulmasıyla birlikte finansal kaynaklarında iyileşme yaşayacak olan başaklar yatırımlarının da meyvesini alıyorlar.