Şubat ayı bakın neden 28 çekiyormuş uğursuz olduğunu duyan buz kesti! 4 yılda bir 29 gün sürmesi bu yüzdenmiş! Meğer ölüler günü...
Şubat ayının neden 28 çektiği ve hangi yıllarda 29 çektiği merak ediliyor. 30 ve 31 çeken diğer ayların aksine oldukça kısa olan bu ayın gizemi hakkında araştırmalar arttı. Bilimsel bir açıklaması sosyal medyayı salladı. Miladi takvim kullanan ülkelerin tümünde en kısa ay Şubat ayıdır. İşte Şubat ayının 28 ve 29 gün çekmesinin nedeni ve hikayesi...
Şubat ayı bakın neden 28 çekiyormuş uğursuz olduğunu duyan buz kesti! 4 yılda bir 29 gün sürmesi bu yüzdenmiş! Meğer ölüler günü...
28 Şubatın hikayesi Antik Roma'da başlıyor. Antik Roma'nın ilk kralı Romulus'un yarattığı Roma takviminde Mart'ta başlayıp Aralık'ta biten, her biri 30 veya 31 günden oluşan on ay bulunmaktaydı.
Eksik kalan 60 günlük bir zaman diliminin dikkat çekmesi uzun sürmedi.
Roma'nın ikinci kralı Numa Pompilius'un takvim reformu ile, M.Ö. 700 yılının sonunda, Ocak ve Şubat ayları takvime eklendi. Bu takvime göre bir yıl 354 gün sürüyordu ve bir ay yaklaşık 29.5 gün idi.
Romalıların batıl inançlarına göre çift sayılar uğursuz idi. Bu da işleri bir hayli karıştırmıştı. Roma toplumu son derece dindardı ve rahipler takvimi düzenlemekle sorumluydu.