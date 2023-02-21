SSK, Bağ-Kur %20 + %5 ZAMLI MAAŞ! 10 yıl çalışana SGK'dan yüksek emekli maaşı!

1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar ileri yıllarda sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. 1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 2000 yılı öncesi 4B kapsamındaki Bağ-Kur'luların 4A statüsüne yani SGK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 20-25 artıyor. Peki, EYT emekli maaşı yükseltme nasıl yapılır? Emekli maaşı arttırma yöntemleri neler? İşte detaylar...