SSK, Bağ-Kur %20 + %5 ZAMLI MAAŞ! 10 yıl çalışana SGK'dan yüksek emekli maaşı!
EYT'de son dakika gelişmeleri 16 Şubat, Meclis'te verilen aranın ardından gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası depremzedelere yardımcı olabilmek için TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verilmesi kararlaştırıldı. 6 Şubat tarihinde yapılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nda EYT'nin gündeme gelmesi bekleniyordu. Bu nedenle EYT son dakika gelişmeleri ve emekli maaşı yükseltme yöntemleri merak ediliyor.
21.02.2023 09:08 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:08
1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 1999 tarihi ve evvelinde sigorta başlangıcı olanlar ileri yıllarda sigortalandırılan kişilere göre daha yüksek oranda ücret alabilirler. 1999 ve evvelinde SGK girişi olan fazlası vatandaşın haberdar olmadığı detay ise; daha yüksek emeklilik ücreti ihtimalidir. 2000 yılı öncesi 4B kapsamındaki Bağ-Kur'luların 4A statüsüne yani SGK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı yüzde 20-25 artıyor. Peki, EYT emekli maaşı yükseltme nasıl yapılır? Emekli maaşı arttırma yöntemleri neler? İşte detaylar...
İsteğe bağlı sigorta, Bağ- Kur yerine SSK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkânı veriyor.