Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Hemen e-Devlet’e bakın! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Doğal gaz, Evde bakım, Aile Destek...

Sosyal yardımlarını PTT'den alanlara güzel haber az evvel geldi. Bu yıl sosyal yardımlara zam geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, 2023 yılında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığının 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığının 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı'nın 4.336 TL'ye ve SED ödemesinin de 3.038 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Öte yandan alınan yeni karara göre hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabiliyor. İşte detaylar...