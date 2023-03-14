Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor. Caitlin McNeill isimli bir kişi son derece ilginç olan bu elbisenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilginç tartışmalara neden oldu.