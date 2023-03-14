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Haberler Trend Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

Caitlin McNeill isimli bir kişi sosyal medyada tartışmalara neden olan ilginç bir durumu fark etti ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda bir elbiseye veren McNeill'in gönderisi viral oldu. Paylaşım beyaz-altın renginde mi yoksa siyah-mavi renginde mi olduğu sorulan bir elbise hakkındaydı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları farklı farklı fikirler belirtiyordu. Tüm dünyada hızla yayılan bu renk tartışması kısa sürede şiddetlendi. McNeill'in milyonlarca kişi tarafından farklı renklerde görülen elbisesinin sırrı sonunda çözüldü.

14.03.2023 13:34 - Son Güncelleme: 14.03.2023 13:34
Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor. Caitlin McNeill isimli bir kişi son derece ilginç olan bu elbisenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilginç tartışmalara neden oldu.

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Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

ALTIN SARISI, BEYAZ, MAVİ, SİYAH...

Bu fotoğrafın bu kadar popüler olmasının sebebi oldukça ilginç. Bazı insanlar elbiseye baktıklarında "altın-beyaz" görürken, diğerleri "mavi-siyah" görüyordu.

Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

Bu nedenle fotoğrafta gördükleri renkler hakkında tartışmalar başladı.

Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

Milyonlarca kişinin farklı renklerde gördüğü elbisenin sırrı sonunda çözüldü. Tüm medya organları ve insanların ilgisini çeken fotoğraf ünlüleri de ikiye bölmüştü.

Sosyal medyayı dörde bölen kare! Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi? 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor!

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan NYU'da görev alan bir grup neuro-bilimci, elbisenin farklı renklerde görünmesini "sirkadiyen ritimler" ile açıklıyor.

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