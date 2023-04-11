Sosyal medyayı deli eden IQ testi: Fotoğraftaki Alex De Souza’yı bulan 800 kişiden 1’i olabilirsiniz! 5 saniyede bulamayanlar kafasını duvarlara vuruyor!

Sosyal medyayı deli eden IQ testi geldi. Fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulan 800 kişiden 1'i olabilirsiniz. 5 saniyede bulamayanlar kafasını duvarlara vuruyor. Alex De Souza'nun yer aldığı optik illüzyon testi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Testte Alex'in yüzü birçok diğer futbolcunun yüzüyle bir araya getirilerek oluşturulan bir görsel içinde yer alıyor. Testi hazırlayanlar Alex'in yüzünü bulabilecek kişilere sadece 5 saniye süre veriyor ve sadece keskin gözlere sahip futbolseverlerin bulabileceğinin altını özellikle çiziyor.