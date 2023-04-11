Sosyal medyayı deli eden IQ testi: Fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulan 800 kişiden 1'i olabilirsiniz! 5 saniyede bulamayanlar kafasını duvarlara vuruyor!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yer aldığı optik illüzyon testi sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Test keskin gözlere sahip futbolseverlerin sadece 5 saniyede yıldız futbolcuyu bulabileceğini belirtiyor. Ancak şunu hemen belirtelim ki testte sadece çok az kişi başarılı sonuca ulaşabildi. Şimdi sizleri Fenerbahçe'nin 2007-2008 yılları arasındaki futbolcularının arasına saklanmış Alex De Souza'yı bulmanız için fotoğrafla baş başa bırakıyoruz.
Sosyal medyayı deli eden IQ testi geldi. Fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulan 800 kişiden 1'i olabilirsiniz. 5 saniyede bulamayanlar kafasını duvarlara vuruyor. Alex De Souza'nun yer aldığı optik illüzyon testi tüm dünyada büyük bir ilgi uyandırdı. Testte Alex'in yüzü birçok diğer futbolcunun yüzüyle bir araya getirilerek oluşturulan bir görsel içinde yer alıyor. Testi hazırlayanlar Alex'in yüzünü bulabilecek kişilere sadece 5 saniye süre veriyor ve sadece keskin gözlere sahip futbolseverlerin bulabileceğinin altını özellikle çiziyor.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yer aldığı optik illüzyon testi sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Şimdi sizleri Fenerbahçe'nin 2007-2008 yılları arasındaki futbolcularının arasına saklanmış Alex De Souza'yı bulmanız için fotoğrafla baş başa bırakıyoruz.