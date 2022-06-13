Son dakika haberi: Biraz önce açıklama geldi! E-devletten başvuranlara 1.474,07 TL para yatıyor! Kimlik kartı ile gidin

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Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca ihtiyaç sahibi vatandaşı, dezavantajlı oldukları alanlardan destekleyen kamu kurumları, ilgili desteklerini hem maddi hem de fiziksel olarak iletmektelerdir. Bu kapsamda maddi olarak destek veren kurumlardan birisi de Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Kamu kurumu tarafından sunulan nakdi hizmetlerin başında gelen muhtaçlık aylığı, sık sık sorgulanmaktadır. Peki, muhtaçlık aylığı nedir, kimler faydalanabilir?
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren kamu kurumlarından birisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni dönemde de ihtiyaç sahiplerine pek çok alanda destek vermeye devam etmektedir. Eğitim, gıda, yakacak ve daha pek çok kategori altında destek hizmeti veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en çok bilinen ve en çok başvuru alan nakdi hizmetlerinden biri de muhtaçlık aylığıdır.
Yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik faktörler çerçevesinde geçimini sağlamak konusunda güçlük çeken ihtiyaç sahipleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaçlık aylığı hizmetini sık sık sorgulamaktadır.
Muhtaçlık Aylığı Nedir?
Muhtaçlık aylığı, "fakir aylığı" olarak da bilinen kamu destek hizmetlerinden birisidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan destek ödemelerinden birisi olan muhtaçlık aylığı hizmeti, aylık ortalama geliri net asgari ücret tutarın 3'te 1'inden az olan vatandaşları kapsamaktadır.