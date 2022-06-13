Son dakika haberi: Biraz önce açıklama geldi! E-devletten başvuranlara 1.474,07 TL para yatıyor! Kimlik kartı ile gidin

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmetlerini sürdüren kamu kurumlarından birisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni dönemde de ihtiyaç sahiplerine pek çok alanda destek vermeye devam etmektedir. Eğitim, gıda, yakacak ve daha pek çok kategori altında destek hizmeti veren Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en çok bilinen ve en çok başvuru alan nakdi hizmetlerinden biri de muhtaçlık aylığıdır.