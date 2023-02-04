Son dakika: Cüzdanınızda varsa dikkat! İhtiyacınız olduğunda 15.000 TL alabileceksiniz! Hemen hesabınıza geçiyor!

Kredi kartı çıkarıp düzenli olarak ödemelerini yapanlar bankanın sunmuş olduğu kredi seçeneklerini değerlendirerek çabucak kredilerini almaktadır. 15 bin TL kredi veren bankalar son dakika olarak bu haberleri yayınlıyor. Kredi kartı olanlara kartları ile ATM'den kredilerini alabilirler. Bu bağlamda yapmaları lazım gereken tek şey kredi kartlarını kullanırken düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirmek ve aylık ödemelerinde ödeme son gününü geçirmemek.