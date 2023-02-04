Son dakika: Cüzdanınızda varsa dikkat! İhtiyacınız olduğunda 15.000 TL alabileceksiniz! Hemen hesabınıza geçiyor!
Kredi kartınız varsa bankalar oldukça fazla avantaj sunuyor. Kredi kartınız varsa siz de bu ayrıcalıklı fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bankaların sunmuş bulunduğu bu fırsatlardan bir tanesi de 15 bin TL kredi alternatifidir.
Kredi kartı çıkarıp düzenli olarak ödemelerini yapanlar bankanın sunmuş olduğu kredi seçeneklerini değerlendirerek çabucak kredilerini almaktadır. 15 bin TL kredi veren bankalar son dakika olarak bu haberleri yayınlıyor. Kredi kartı olanlara kartları ile ATM'den kredilerini alabilirler. Bu bağlamda yapmaları lazım gereken tek şey kredi kartlarını kullanırken düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirmek ve aylık ödemelerinde ödeme son gününü geçirmemek.
QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu
QNB Finansbank 5030 SMS kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu krediyi QNB Finansbank kredi notu yüksek olan kişilere vermektedir.
Anında onay veren bir sistem ile bu bankaya kredi başvurusunda bulunarak kredinizi alabilirsiniz. Eğer kredi kartınız QNB Finansbank üzerindeyse, online olarak bankacılık hizmetleri üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz. Bu Kredi internet bankacılığı üzerinden kullanmanız mümkün olamaktadır.
İş Bankası İş Cep ihtiyaç kredisi başvurusu
İş Bankası üzerinden de İş Cep ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. İhtiyaç kredisi olmak isteyenler bankaya başvurusu yapabilmektedir.
İş Bankası hesabı olan kişilerin İş Cep uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Sizlerde İş Bankası üzerinden bu krediyi kullanabilirsiniz.