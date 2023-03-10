Sivri dile sahip 3 burç! Sırrınızı paylaşmadan önce 3 kez düşünün! Çenelerini bir türlü tutamıyorlar!

Astroloji dünyasında yer alan her burcun kendine göre karakteristik özellikleri bulunuyor. Bazı burçlar sivri diliyle biliniyor. Çevresindeki kimseden korkmayarak gerçeği dile getirmekten asla çekinmiyor ve peş peşe sarf ettiği sözlerle bazen kırıcı olabiliyor. Bu burçlar, genellikle gerçekleri yüzlerine çıkarıyor ve açık sözlülükleriyle dikkatleri bir çırpıda üzerine çekmeyi başarıyor. İşte sivri dilli burçlar.