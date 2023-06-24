Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Kontrol Kesim Levhası Nasıl Okunur?

Otoyolların numaralandırılması için büyük yerleşim yerleri esas olarak alınmıştır. Kullanılacak numaraların en çok iki rakamlı olması için uygun sayıda büyük kent seçilmiş ve bu kentlere numaralar verilmiştir.