Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...
Yol kenarında bulunan beyaz levhalar özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Şehirler arası otoyol kenarlarında yer alan ve üzerinde bazı rakamların bulunduğu küçük beyaz tabelalar kaza anında hayat kurtarıcı olabiliyor. İşte bu beyaz bilgilendirme tabelasının anlamı..
24.06.2023 16:57 - Son Güncelleme: 24.06.2023 16:57
Otoyol kenarlarındaki gördüğümüz beyaz levhanın anlamı pek bilinmiyor. Kontrol kesim levhası da denilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor. Peki bu işaret ne işe yarıyor?
Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.