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Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Yol kenarında bulunan beyaz levhalar özellikle aktif araç kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Şehirler arası otoyol kenarlarında yer alan ve üzerinde bazı rakamların bulunduğu küçük beyaz tabelalar kaza anında hayat kurtarıcı olabiliyor. İşte bu beyaz bilgilendirme tabelasının anlamı..

takvim.com.tr
24.06.2023 16:57 - Son Güncelleme: 24.06.2023 16:57
Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Otoyol kenarlarındaki gördüğümüz beyaz levhanın anlamı pek bilinmiyor. Kontrol kesim levhası da denilen bu trafik levhaları da tıpkı diğerleri gibi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tanımlama amaçlı kullanılıyor. Peki bu işaret ne işe yarıyor?

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Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Yol kenarlarındaki bu beyaz levhalar kaza vb. durumlarda konumun belirlenmesini sağlıyor. Bu tabeladaki bilgileri vererek yardım çağrısında bulunursanız ekiplerin sizi çok daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.

Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Kontrol Kesim Levhası Nasıl Okunur?

Otoyolların numaralandırılması için büyük yerleşim yerleri esas olarak alınmıştır. Kullanılacak numaraların en çok iki rakamlı olması için uygun sayıda büyük kent seçilmiş ve bu kentlere numaralar verilmiştir.

Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

İstanbul'a 1-19, Ankara'ya 20-29, İzmir'e 30-39, Adana'ya 50-59 numaraları ayrılmıştır. Büyük kentleri birbirine bağlayan otoyolları bir bütün olarak almaya özen gösterilmiştir. Örneğin, İstanbul-Ankara Otoyolu O-4 olarak belirlenmiştir.

Sırrı çözüldü, hayat kurtarıyor! Kimse farkında değil: Yol kenarındaki beyaz levha ve tabelelar meğer...

Otoyol numaralama sisteminde ilk harf yolun otoyol olduğunu sonraki iki hane hat numarası son iki hane ise kesim numarasıdır. Bağlantı yolları erişme kontrollü ise A, yarı erişme kontrolü ise B numarası verilmektedir.

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