Simpsonlar bu kez yine ters köşe yaptı! 2023 kehanetleri Baba Vanga'yı bile unutturur! İki ülke arasında bir saat içinde... Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan The Simpson son gelişmelerin ardından yine gündeme geldi. Bilindiği üzere The Simpson dizisi sürekli kehanetleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda dizide 2023 kehanetleri insanlar tarafından merak ediliyor.