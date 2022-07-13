Vav TV İzle
Haberler Trend Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

SGK içeriğinde emeklilik konusu ile ilgili çoğu değişik program yer alıyor. Bu programlar arasında hizmet borçlanması ise çoğu sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini gerçekleştiren bu teknik ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay

takvim.com.tr
13.07.2022 12:24 - Son Güncelleme: 13.07.2022 12:24
Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması yardımıyla sigortalı olarak çalışmadan evvel askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları gerçekleştiren birtakım vatandaşlar amacıyla 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Hizmet Borçlanması ile Erken Emeklilik!

Askerlik vazifesini sigortalı olarak çalışmadan öncesinde yapanlar prim günü eksik olmadığı durumda borçlanma yoluna giderek emekliliğe hak kazanabiliyor.

Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Sadece erkekler amacıyla değil, aynı vakitte bayan sigortalılar amacıyla ya da değişik hallere dair hizmet borçlanmaları da sigortalıların borçlanma yaparak erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlamaktadır.

Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Çalışırken doğum ya da askerlik borçlanması gibi uygulamalara başvurmak maliyetlerin de düşürülmesini saplıyor.

Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması amacıyla ödedikleri primleri gelir vergisine temel kazançlarından da düşülüyor.

SON DAKİKA