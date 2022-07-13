Şimdi açıklandı! Bunu yapan 1 yıl erken emekli oluyor!

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması yardımıyla sigortalı olarak çalışmadan evvel askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları gerçekleştiren birtakım vatandaşlar amacıyla 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!