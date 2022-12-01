Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...
Limon güzellik, temizlik, yemek ve daha birçok alanda işinize yarayan mucizevi bir besindir. Limonu kullandığınızda geri kalananının işe yaramayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Limonun çöpe atılacak kısmı bile evinizde mucizeler yaratabilir. İşte limonu asla çöpe atmamanız için nedenler...
01.12.2022 17:11 - Son Güncelleme: 01.12.2022 17:11
LİMON KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?
1. 1 çorba kaşığı ince bir şekilde kesilmiş limon kabuğunu filtre kahve demliğine koyun.
2. Kabukların üzerine biraz kaynar su ekleyin.
3. Kapağı kapatın ve 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.
4. Kulbu aşağı doğru indirin, kabuklar aşağıda kalsın.
5. Bir fincana koyun bal ekleyin ve iyice karıştırın.