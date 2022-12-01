Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

🍋 Limon kabuğu ile yüzünüzü ovabilirsiniz. Ovma işleminden sonra 10 dakika beklemeli, daha sonrasında cilt ılık suyla durulanmalıdır. Pürüzsüz ve parlak bir cildin keyfini çıkartabilmek için haftada 3 veya 4 kez yapabilirsiniz.