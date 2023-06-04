SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika!
Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 4-5 Haziran Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...
04.06.2023 23:50 - Son Güncelleme: 05.06.2023 00:04
"Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2023 sigaraya zam geldi mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. 5 Haziran güncel sigara fiyatları merak ediliyor.