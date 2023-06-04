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Haberler Trend SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika!

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika!

Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 4-5 Haziran Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
04.06.2023 23:50 - Son Güncelleme: 05.06.2023 00:04
SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

"Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2023 sigaraya zam geldi mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. 5 Haziran güncel sigara fiyatları merak ediliyor.

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SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği iddia edildi.

Buna göre fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Sigara ve Alkol Kullanmanın Zararları Nelerdir?

Sigara ve alkol kullanan kişiler zaman içerisinde birçok hastalığa yakalanabilmektedir. Özellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve geri dönüşü olmayan bu hastalıklar ölüme bile yol açabilmektedir.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Bu yüzdem sigara ve alkol kullanan kişiler bu hastalıklara hazırlıklı olmalıdır. Erken yaşlarda alkol ve sigara kullanmaya başlayanların zamanla vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler ortaya çıkmaya başlayınca durumun kötü olduğu anlaşılmaktadır.

SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...

Sigaranın Zararları

Sigara içmek küçük yaşlarda başlayan ve hayat boyu devam eden bir durumdur. Kötü alışkanlıkların başında gelen sigara birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.

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