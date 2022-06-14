SGK resmen duyurdu, başvuranlar Ziraat Bankası’ndan 0 faizli konut kredisi alabiliyor, 750 TL... Vatandaşın gözlerinin içi güldü!

Yeni dönemde de tıpkı geçtiğimiz yılın son çeyreğinde olduğu gibi yukarı yönlü hareketleri hız kazanmış olan döviz kurları ve altın fiyatları, hali hazırda fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına, yeni zamların eklenmesine sebep oldu. Bu durum karşısında sessiz kalmamayı tercih eden Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarından olan Ziraat Bankası aracılığı ile faizsiz konut kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı.