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Haberler Trend SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun seneler devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da incelemeye başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise çoğu vatandaşın emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor.

takvim.com.tr
09.07.2022 10:20 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:20
SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

Öte yandan son dönemde emeklilik konusu ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeler milyonlarca birey doğrultusundan yakından takip edilmeye devam ediyor. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi detaylar hesaplamaların yapılmasında öneme alınıyor.

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SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar...

SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.

SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

Öte yandan sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden evvel olan vatandaşlar 15 senelik hizmet zamanını ve 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olmaya hak kazanabilecekler.

SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

Türkiye'de yapılan sahip olunan yasal sisteme göre emekli olmak amacıyla alakalı prim gün adedinin ve yaşın doldurulması gerekiyor.


SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C’liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...

Ancak söz hususu tarih evvel başlangıcı olanlar başka çalışanlara göre çok daha çok üstünlük elde edebilecekler.

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