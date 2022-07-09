SGK bünyesinde 4a, 4B veya 4C'liler için kritik tarih! Eğer bu tarihten önce sigortalı olduysanız dikkat! 54-55 yaşında...
Çalışma hayatına sigortalı olarak uzun seneler devam eden vatandaşlar emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilik fırsatlarını da incelemeye başladı. Ortaya çıkan yeni detaylar ise çoğu vatandaşın emeklilik tarihini öne çekmesine yardımcı oluyor.
09.07.2022 10:20 - Son Güncelleme: 09.07.2022 10:20
1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlar...
SGK içeriğinde yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak çalışanların emeklilik hesaplamaları yapılmaktadır.