Savunmada yeni gurur: YÖRÜK 4X4 Türkiye’deki ilk görevine başladı

YÖRÜK 4X4: HAFİF, HIZLI, GÜVENLİ

Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan YÖRÜK 4X4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.