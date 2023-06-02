Savunmada yeni gurur: YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine başladı
Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen YÖRÜK 4X4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı envanterine katılarak göreve başladı. YÖRÜK 4X4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor. İşte detaylar...
02.06.2023 12:20 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:57
YÖRÜK 4X4: HAFİF, HIZLI, GÜVENLİ
Emniyet güçleri ve askeri birliklerin kullanımı için tasarlanan YÖRÜK 4X4, kullanıcısına, hafif zırhlı araç sınıfında en üst seviye mobilite ve koruma performansı vadediyor. Araç, kullanıcı isteklerine göre değiştirilebilir yüksek seviyede balistik ve mayın/el yapımı patlayıcı koruması sağlıyor.
YÖRÜK 4X4, modüler tasarımı sayesinde yüksek yoğunluklu çatışma ortamlarında muharip, personel taşıyıcı, hava savunma ve keşif aracı gibi roller üstlenebiliyor.
Saatte 120 kilometrenin üzerinde seyir hızına çıkabilen, ağır yük taşıyabilen araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.