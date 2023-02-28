Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılında yıpranmayı ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı. SGK aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgilere göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. İşte erken emekli olabilecek kişiler.
28.02.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:44
Erken emeklilik şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma şartları ağır olan meslek dallarında hizmet veren işçilerin daha erken zamanda emekli olmasını amaçlayan hak türüne yıpranma payı denmektedir. İşte 1,2,3,4,5,6,7 yıl erken emekliliğin formülü...