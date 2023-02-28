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Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılında yıpranmayı ile erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı. SGK aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgilere göre bazı meslek gruplarında çalışanlar 46-50 yaş aralığında emekliye ayrılabiliyor. İşte erken emekli olabilecek kişiler.

takvim.com.tr
28.02.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.02.2023 10:44
Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

Erken emeklilik şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çalışma şartları ağır olan meslek dallarında hizmet veren işçilerin daha erken zamanda emekli olmasını amaçlayan hak türüne yıpranma payı denmektedir. İşte 1,2,3,4,5,6,7 yıl erken emekliliğin formülü...

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Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

Ağır şartlar altında çalışanlar için ödenen primler daha fazla kabul ediliyor. Böylece yaş şartından indirim olmasını sağlıyor. Ek prim günleri ile 1 sene çalıştığı zaman 15-18 ay çalışmış gibi primleri yatan çalışanlar, erken emeklilik hakkı elde edebiliyor.

Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

YIPRANMA PAYI İLE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI OLAN MESLEKLER

- Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,

Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

-Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,

Şart mart yok! 1,2,3,4,5,6,7 yıl ERKEN EMEKLİLİK! Bu kişiler CUP diye emekli olacak! SGK, Bağ-Kur, 4C’ller tek yapmanız gereken...

- Ceza İnfaz Kurumu personelleri,

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