Saklanmış 8 nesneyi bulmanız için kronometreler açık... 40 saniyede görenlerin IQ’su 137.5 çıkıyor!

Görsel bulmacalar pek çok kişi tarafından sevilen ve zihin egzersizi yapmak için kullanılan araçlar olarak tanımlanıyor. Bunun nedeni ise görsel bulmacaların konsantrasyon seviyesini arttırma ve zihni keskinleştirme etkisi oluyor. Şimdi sizlere üstün zekalı olarak nitelendirilebileceğiniz bir görsel bulmaca sunuyoruz. Bir dağ tırmanışı resminde yer alan 8 gizli nesneyi tespit etmenizi gerektiriyor.