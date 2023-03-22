SAHURDA SUSATMAYAN TOK TUTAN YİYECEKLER! Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi?

İslam dünyası büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşıladı. On bir ayın sultanı, huzur ve arınma ayı Ramazan, geldi... Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşları iftar ve sahur heyecanı sardı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de sahurda tok tutan besinler oldu. Peki, Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi? İşte detaylar...