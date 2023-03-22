SAHURDA SUSATMAYAN TOK TUTAN YİYECEKLER! Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi?
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahurda tok tutan susatmayan besinler hangileri sahurda neler yemeli sahurda ne yenmez gibi sorular oldukça aratılmaya başlandı. 11 Ayın Sultan'ı Ramazan ayının gelmesiyle her birimizde iftar ve sahur heyecanı başladı. 29 gün boyunca oruç tutmak isteyen Müslümanlar, bazı soruların cevabını araştırıyor. Peki, sahurda susatmayan ve tok tutan yiyecekler neler? Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi? İşte detaylar...
İslam dünyası büyük bir coşkuyla 11 ayın sultanını karşıladı. On bir ayın sultanı, huzur ve arınma ayı Ramazan, geldi... Bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşları iftar ve sahur heyecanı sardı. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konulardan biri de sahurda tok tutan besinler oldu. Peki, Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi? İşte detaylar...
YUMURTA
Protein kaynağı yumurtaya sahur menünüzde yer vermeye özen gösterin. Haşlanmış ya da poşe yumurta tüketebilirsiniz. Yumurta tokluk veren besinlerin en önemlisidir. Yüksek kaliteli protein içeriği sayesinde mide boşalmasının yavaşlamasını sağlayarak iyi bir iştah kontrolü sağlamaya yardımcı olur.