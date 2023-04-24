SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...
Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin 900 şçi alımı için nefesler tutuldu. Binlerce aday Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda yapılacak alımda başvurular tamamlandı. Sonuçlar 25-26 Nisan günü gerçekleşecek kura çekilişi ile belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler ve Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı...
Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekilişi için araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından 25 Nisan 2023 itibariyle sonuçlar ortaya çıkacak. Binlerce vatandaş ise kura çekilişi için geri sayıma başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta ve Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları asil-yedek isim listesi...
10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)
747 klinik destek elemanı (hastane)
520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi
279 elektrikçi
195 inşaat boyacısı
130 marangoz
277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı
258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı
150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı