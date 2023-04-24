SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekilişi için araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından 25 Nisan 2023 itibariyle sonuçlar ortaya çıkacak. Binlerce vatandaş ise kura çekilişi için geri sayıma başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta ve Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları asil-yedek isim listesi...