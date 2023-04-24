Vav TV İzle
Haberler Trend SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 bin 900 şçi alımı için nefesler tutuldu. Binlerce aday Sağlık Bakanlığı işçi alımı için kura sonuçlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda yapılacak alımda başvurular tamamlandı. Sonuçlar 25-26 Nisan günü gerçekleşecek kura çekilişi ile belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi saat kaçta? İşte tüm merak edilenler ve Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izleme ekranı...

takvim.com.tr
24.04.2023 23:36 - Son Güncelleme: 24.04.2023 23:40
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekilişi için araştırmalar hızlandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından 25 Nisan 2023 itibariyle sonuçlar ortaya çıkacak. Binlerce vatandaş ise kura çekilişi için geri sayıma başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi saat kaçta ve Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekilişi sonuçları asil-yedek isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

09.00'DA BAŞLIYOR!

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

SAĞLIK BAKANLIĞI 10.900 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi kura çekimi başladığında canlı yayın linki haberimizde yer alacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE| İŞKUR 10. 900 işçi alımı SORGULAMA EKRANI! 25 Nisan 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK nihai liste...

10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

SON DAKİKA