SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ 2023! 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi ve sonuç tarihine göre isim listesi sorgulanıyor. Müracaatlarını tamamlayan adaylar araştırmalara koyuldu. 2023 yılında Bakanlık bünyesine hem İŞKUR aracılığı ile hem de ÖSYM ile işçi ve personeller alınacak. İŞKUR aracılığı ile işe girmek isteyenler başvurularını Mart ayında tamamladı. Kura ile alınacak işçilerin isim listesi https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacak. İşte tüm detaylar...