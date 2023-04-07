Sadece Türkiye'ye yetişiyor! Ender görülen bu çiçeğe dokunanlar yandı! 250 bin TL para cezası var!
Ters lale, doğada nadir olarak görülen ve olağanüstü bir bitki türü olarak biliniyor. Ters lale, benzersiz görünümü ve ilginç biyolojik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu laleyi koparmanın cezası çok yüksek. 20 gün ömrü olan ve halk arasında ağlayan gelin olarak adlandırılan ters laleyi koparanlara 250 bin TL'ye yakın para cezası uygulanıyor.
07.04.2023 09:33 - Son Güncelleme: 07.04.2023 09:33
Sadece Türkiye'de yetişiyor. Ender görülen bu çiçeğe dokunanlar yandı. 250 bin TL para cezası var. Ters lale adını çiçeğin ilginç bir şekli nedeniyle alıyor. Normalde lale çiçeklerinin üst tarafı dışa dönükken ters lalede durum tam tersi görülüyor. Nadir görülen bu çiçeği koparana ise 250 bin TL'ye varan para cezası kesiliyor.
250 BİN TL PARA CEZASI VAR!
Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koparanlara 250 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak.
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.