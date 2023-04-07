Sadece Türkiye’ye yetişiyor! Ender görülen bu çiçeğe dokunanlar yandı! 250 bin TL para cezası var!

Sadece Türkiye'de yetişiyor. Ender görülen bu çiçeğe dokunanlar yandı. 250 bin TL para cezası var. Ters lale adını çiçeğin ilginç bir şekli nedeniyle alıyor. Normalde lale çiçeklerinin üst tarafı dışa dönükken ters lalede durum tam tersi görülüyor. Nadir görülen bu çiçeği koparana ise 250 bin TL'ye varan para cezası kesiliyor.