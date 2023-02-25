Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Bazı kombili evlerde ısınma sorunu ortaya çıkıyor. Kombiye uzak olan peteklerin ısılarında düşüş olması hem yakıt sarfiyatını artırıyor hem de ev içindeki konforu azaltıyor. Kombiyi yakmanıza rağmen eviniz tam anlamıyla ısınmıyorsa bu yöntemler işinize yarayacak. İşte evinizi en kolay şekilde ısıtmanın yolları...