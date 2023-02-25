Vav TV İzle
Haberler Trend Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Evi ısıtmanın püf noktaları sayesinde daha sıcak yaşam alanına sahip olabilirsiniz. İşte evinizin ısınmama nedenleri ve yapılabilecekler.

takvim.com.tr
25.02.2023 10:04 - Son Güncelleme: 25.02.2023 10:04
Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Bazı kombili evlerde ısınma sorunu ortaya çıkıyor. Kombiye uzak olan peteklerin ısılarında düşüş olması hem yakıt sarfiyatını artırıyor hem de ev içindeki konforu azaltıyor. Kombiyi yakmanıza rağmen eviniz tam anlamıyla ısınmıyorsa bu yöntemler işinize yarayacak. İşte evinizi en kolay şekilde ısıtmanın yolları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Kombili evi olup ısınma sorunu yaşayanların en büyük sorunu reglaj ayarının doğru yapılmaması.

Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Reglaj ayarını kendiniz de çok kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Reglaj ayarı peteklerin eşit miktarda ısınmasını sağlar.

Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

İŞTE REGLAJ AYARININ DETAYLARI:

-Evdeki tüm petekler kombiye en yakın olandan en uzak olana sıralanmalı.

Sadece tek bir hareketle saunaya çevirin! 700,800,900 TL doğalgaz faturasına son! Evi ısınmayanlar bu detayı kaçırıyor!

Kombiye yakın olan petek en fazla ısınan olacaktır. Bu peteğin vanasını neredeyse kapanacak şekilde ayarlayın.

SON DAKİKA