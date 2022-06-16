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Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Bakışlar iletişim kurmakta oldukça yardımcı jest ve mimikler arasında yer alır. Fakat uzmanlar sadece iletişim için değil aynı zamanda bakışlardan yola çıkarak kişinin neler hissettiğini ve nasıl biri olduğunu anlayabileceğimizi söylüyor. Peki, bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? Bakışlardan karakter analizi yapılır mı? Bakışlardaki anlamlar nelerdir? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
16.06.2022 11:04 - Son Güncelleme: 16.06.2022 11:09
Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Kişiden kişiye göre çeşitlilik gösteren bakış tarzı kişinin karakteri ve hissettikleri hakkında detayları ele veriyor. Çoğu zaman kısa bakışmalar ve göz temaslarının bir şey ifade etmediğini düşünebilirsiniz. Fakat uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre kişinin bakışları neler hissettiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Tek bir göz hareketiyle kaşınızdaki kişinin karakterini çözebilirsiniz. İşte bakışlardaki anlamlar…

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Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Uzun Bakışlar

Uzun bakışlar, genellikle birbirlerinden hoşlanan kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen ve hoşlanma evresinde olunduğunu adeta kanıtlayan göz kontağı olarak bilinmektedir. Eğer biri sizden gerçekten hoşlanıyorsa sizin fark etmediğinizi anladığında size uzun uzun bakacaktır.

Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Daha sonra göz göze geldiğinizde ise utanarak bu uzun bakışları hemen kesebilir. Bu nedenle uzmanlar, uzun bakışlardan sonra gözlerini hemen sizden çeviren birinin sizden kesinlikle hoşlandığı konusunda hemfikirler.

Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Kaçamak Bakışlar

Kaçamak bakışlar, genellikle flört aşamasının öncesinde görülen ve sizi tanımaya çalışan kişiler tarafından uygulanan göz kontağı çabaları arasında gösterilmektedir

Sadece gözlere bakarak karakterini anlayın! Bakışlardan kişilik analizi nasıl yapılır? İşte bakışlardaki anlamlar!

Özellikle karşısındaki bir insanla sürekli kaçamak bakışmalar halinde olan kişilerin birbirlerini tanımaya çalıştıkları ve aralarında bir merak duygusunun oluştuğu bilinmektedir. Bu nedenle bir kişinin kaçamak bakışlarını yakaladıysanız bir sonraki bakışmada ona karşı gülümseyerek niyetinizi belli edebilirsiniz.

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