Sadece 5 dakikada hazır! Bu kür tarifi bağırsakları harıl harıl çalıştırıyor! 2-4-6-8 kaç kilo fazlanız varsa hemen kurtulun!

Maydanoz kürü, maydanozun suyu kullanılarak hazırlanan bir içecektir. Maydanozun sağlık açısından birçok faydası olduğundan maydanoz kürü de bu faydaları daha yoğun bir şekilde elde etmenizi sağlar. Maydanoz kürü bağırsakları temizleyerek sindirim sistemini düzenler, idrar söktürücü etkisiyle ödem atmanızı sağlar, cildinizi güzelleştirir ve kilo vermenize yardımcı olur. Ayrıca maydanoz kürü düzenli olarak tüketildiğinde, vücudunuzda biriken toksinleri atmanıza yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.