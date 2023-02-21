ŞABAN AYI MESAJLARI 2023 RESİMLİ! Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, yeni, güzel, kısa, uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları... Facebook, WhatsApp
Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı 21 Şubat 2023 itibariyle başladı. İslam alemi için önemli aylar olan üç aylar Recep ayı ile başlayıp Ramazan ayı ile sona erecek. Recep ayını geride bırakırken, Şaban ayı hakkında araştırmalar hız kazandı. Sevdiklerine Şaban ayı mesajları, sözleri yazmak isteyenler, dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, yeni, güzel, kısa, uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajlarını araştırıyor. İşte resimli Facebook, WhatsApp, İnstagram için en anlamlı, güzel Şaban ayı mesajları...
Şaban ayı mesajları bu adreste! Mübarek üç ayların içerisindeki ikinci ay ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisi olan Şaban ayı 21 Şubat itibariyle başladı. Oruç tutmanın farz kılındığı ve Hz. Muhammed'in "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." Sözleriyle önemini ifade ettiği Şaban ayında sevdiklerine güzel mesajlar göndermek isteyenler için Şaban ayı mesajlarını derledik. İşte dualı, ayetli, hadisli, anlamlı, yeni, güzel, kısa, uzun Üç Aylar Şaban Ayı kutlama mesajları...
ŞABAN AYI MESAJLARI SÖZLERİ
Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..