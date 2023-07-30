Sabah müjdesi geldi A101 30 Temmuz kataloğu! Aktüel ürünler yayınlandı Ayçiçek yağı 99 TL'ye düştü! 6x 250 ml Gazlı içecek 55 TL, 800 g zeytin 49 TL...

A101 30 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101, yeni aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Yayınlanan katalogda birbirinden cazip indirimler ve avantajlı fırsatlar yer alıyor. Ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen düşüş, müşterileri sevindirecek şekilde gerçekleşti. 30 Temmuz itibarıyla A101 mağazalarında sprite gazlı içecek sadece 55 TL, Marmarabirlik siyah zeytin ise yalnızca 49, 95'teb satışa sunuluyor. A101'in müşterilerine sunduğu tüm indirimler katalogda! İşte A101 fiyat listesi.