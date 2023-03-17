RESİMLİ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2023! Bayraklı, GİFLİ, kısa- uzun, anlamlı, özel, duygusal Çanakkale Zaferi anma mesajları! Facebook, Whatsapp...
18 Mart Çanakkale Zaferi anma günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Kahramanlık dolu tarihi günün 108. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmak isteyenler en güzel, resimli, bayraklı, GİFLİ, kısa- uzun, anlamlı, özel, duygusal 18 Mart Çanakkale Zaferi anma mesajlarını araştırmaya başladı. Facebook, İnstagram, Whatsapp Çanakkale Zaferi şiirleri, Çanakkale Şehitlerini anma mesajları ve sözleri...
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI RESİMLİ 2023!18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları, sözleri ve şiirleri bu önemli günde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk milletinin kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı'nın zaferi Cumartesi günü kutlanacak. İşte bayraklı, GİFLİ, kısa- uzun, anlamlı, özel, duygusal Çanakkale Zaferi anma mesajları! Facebook, Whatsapp, İnstagram...
18 MART ÇANAKKALE MESAJLARI 2023 RESİMLİ, ANLAMLI...
Çanakkale Zaferimizin 108. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.
Türk milletinin göstermiş olduğu mücadele ve kazandığı Zaferin 108.yıldönümünü gururla kutluyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mücadeleye katılarak vatanın bölünmez bütünlüğü için Canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.