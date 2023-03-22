Resimdeki 5 karpuzu bulan yok bulamayan çok... Süre dolmadan çözen her ortamda parmakla gösteriliyor. Resme ilk baktığınızda 8 adet karpuz görüyor olabilirsiniz ancak tam karpuz yoktur ve bu cevap yanlıştır. Doğru cevabı bulmak için parçaları birleştirerek tam karpuzlar elde etmeniz gerekiyor. Sizin için hazırlanan görselde kaç tane karpuz olduğunu bulabilen kişi sayısı o kadar az çıkıyor ki sonucu duyan şaşıp kalıyor.