Resimdeki 5 karpuzu bulan yok bulamayan çok... Süre dolmadan çözen her ortamda parmakla gösteriliyor!
Zekanın sınırlarını zorlamak için mantık soruları, zeka testleri ve bilmeceler tercih edilen etkili yollardan biri oluyor. Görsel algılama becerilerinizi ve mantıksal düşünme yeteneğinizi test etmek için birçok farklı zeka testi mevcuttur. Bunlardan biri olan kaç karpuz sorusu son dönemlerde popüler hale geldi. Meyvelerin kare şeklinde dizilmiş ve parçalar halinde kesildiği görülüyor. Renkler ve çizgiler aslında tüm detayları ele veriyor.
22.03.2023 09:29 - Son Güncelleme: 22.03.2023 09:29
Resimdeki 5 karpuzu bulan yok bulamayan çok... Süre dolmadan çözen her ortamda parmakla gösteriliyor. Resme ilk baktığınızda 8 adet karpuz görüyor olabilirsiniz ancak tam karpuz yoktur ve bu cevap yanlıştır. Doğru cevabı bulmak için parçaları birleştirerek tam karpuzlar elde etmeniz gerekiyor. Sizin için hazırlanan görselde kaç tane karpuz olduğunu bulabilen kişi sayısı o kadar az çıkıyor ki sonucu duyan şaşıp kalıyor.
Sonra bu çeyrekleri köşelerde yer alan eksik karpuzların yanına yerleştirin. Ardından, yine ortada yer alan 2 yarım karpuzu birleştirin.