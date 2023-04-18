Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri! 21 Nisan 2023 DİYANET SAAT!
Ramazan Bayramı'nda topluca cemaatle birlikte kılınan namazı kaçırmak istemeyenler internet arama motorlarına yöneldi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak. Mübarek Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle de milyonlarca kişi bayram namazı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri! 21 Nisan 2023 DİYANET SAAT!
18.04.2023 22:34 - Son Güncelleme: 18.04.2023 22:34
Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusu, 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak bayram öncesi sıkça araştırılıyor. Bayram sabahı camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca kişi şimdiden bayram namazı saatini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet!
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2023?
İstanbul'da bayram namazı 21 Nisan 2023 Cuma günü sabah saat 06:49 'da kılınacaktır. İşte Diyanet'in paylaşımına göre 81 ilin bayram namazı saatleri;
Aksaray Bayram Namazı : 06:31
Amasya Bayram Namazı : 06:22
Ankara Bayram Namazı : 06:34
Antalya Bayram Namazı : 06:46
Ardahan Bayram Namazı : 05:54
ArtvinBayram Namazı : 05:57