Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saatleri! 21 Nisan 2023 DİYANET SAAT!

Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusu, 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak bayram öncesi sıkça araştırılıyor. Bayram sabahı camilerin yolunu tutacak olan milyonlarca kişi şimdiden bayram namazı saatini öğrenmek için sorgulamalar yapıyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri Diyanet!