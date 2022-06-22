PTT kurban yardımı başvuru şartları neler? Kurban Bayramı öncesinde hesaplarınıza 1100 TL aktarılacak!

Bu yıl 9 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı evvel devlet kurumları harekete geçti. Birçok değişik başlık altında gereksinim sahiplerine kurban yardımı iletmek üzere çalışmalar başlatan kamu kurumlarından biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Bakanlık, nakdi yardımına dair detayları paylaştı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kurban yardımına dair haberin devamı