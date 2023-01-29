Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin
Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin! Bazı astrologlar böyle bir analizin olmadığını, çıkan haberlerin kişisel kötü tecrübelerden kaynaklandığını ifade etse de astrolojiyle yakından ilgilenenler listeyi merak etti. İşte detaylar...
FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar hangisi belli oldu. FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor.
Yıllardır tartışılan bu konu FBI'ın resmi sitesinde yer almasa da buna rağmen astroloji meraklıları en tehlikeli burçları her yıl tekrar tekrar tartışıyor.
EN TEHLİKESİZ BURÇ İKİZLER
İkizler burcu istatistiklere göre en zararsız burç olarak kayıtlara geçmiş durumda... Değişken tavırlarından dolayı listede kendine daha üstlerde yer bulması beklenirken en az zararlı burç olarak kayıtlara geçmesi, inişli çıkışlı ruh halleri ile nam salmış bu burcun aslında kendinden başka kimseyi incitemediğini ortaya koyuyor gibi.
EN MASUM İKİNCİ BURÇ KOVA
Kurallı ve prensipli olmaya önem veren kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak kayıtlara geçti. İnsanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.