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Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin! Bazı astrologlar böyle bir analizin olmadığını, çıkan haberlerin kişisel kötü tecrübelerden kaynaklandığını ifade etse de astrolojiyle yakından ilgilenenler listeyi merak etti. İşte detaylar...

29.01.2023 22:27 - Son Güncelleme: 29.01.2023 22:27
Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

FBI verilerine göre en tehlikeli burçlar hangisi belli oldu. FBI'ın veritabanı üzerinden suçlulara dayalı yapılan analizler sonucu burçların suç işleme eğilimlerinin belirlendiği iddia ediliyor.

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Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

Yıllardır tartışılan bu konu FBI'ın resmi sitesinde yer almasa da buna rağmen astroloji meraklıları en tehlikeli burçları her yıl tekrar tekrar tartışıyor.

Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

Öte yandan Türkiye'nin ilk astrologlarından istatistikçi Ata Nirun, dünya üzerinde henüz böyle bir analizin olmadığını, tartışmaların kişisel olarak tecrübe edilen genel kabullerden kaynaklanan klasik bir yaklaşım olduğunu belirtiyor.

Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

EN TEHLİKESİZ BURÇ İKİZLER

İkizler burcu istatistiklere göre en zararsız burç olarak kayıtlara geçmiş durumda... Değişken tavırlarından dolayı listede kendine daha üstlerde yer bulması beklenirken en az zararlı burç olarak kayıtlara geçmesi, inişli çıkışlı ruh halleri ile nam salmış bu burcun aslında kendinden başka kimseyi incitemediğini ortaya koyuyor gibi.

Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

EN MASUM İKİNCİ BURÇ KOVA

Kurallı ve prensipli olmaya önem veren kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak kayıtlara geçti. İnsanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.

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