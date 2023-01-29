Psikopatlık, cinayet, öfke ne ararsanız var! En tehlikeli 3 burç belli oldu! FBI listesini açıkladı! Görünce yolunuzu değiştirin

EN MASUM İKİNCİ BURÇ KOVA

Kurallı ve prensipli olmaya önem veren kova burçları en tehlikesiz ikinci burç olarak kayıtlara geçti. İnsanları ve olayları manipüle etme yetenekleri yüksek olan bu burcun mensupları, yaptıkları psikopatlıkların üstünü örtebildikleri ve asla yakalanmadıkları için bu kadar masum gözüküyor da olabilirler.