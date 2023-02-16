Peş peşe açıklandı! 7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur’lu emekli olan kişilerin beklediği haber geldi!

7000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi! SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilere arka arkaya müjdeli haberler gelmeye devam etmekte. Bu manada maaş zammı, ek ödeme derken promosyon ödemeleri de oldukça artmış halde. Bankaların promosyon ödemesi oranı emekli kişiler bağlamında yakından takip ediliyor. Bankalar emekli promosyon miktarlarını güncellerken, TEB, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Akbank'tan emekli promosyon kampanyası geldi. İşte haberin merak edilen tüm detaylar.