Peş peşe açıklandı! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak

SGK bağlamında son yapılan açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır.