Peş peşe açıklandı! 4A 4B 4C sigortalılar dikkat! 10 yıl sigorta 1800 prim günü dolanlar o kişiler erken emekli olacak
Erken emekli olmak isteyen vatandaşlar bağlamında SGK peş peşe açıklamalar yapıyor. Bu kapsamda çalışırken zorlanıyorsanız bir sağlık kurumuna giderek hastalığınızın raporlanmasını isteyebilirsiniz. Böylece şayet halinizin çalışmaya el vermediği sonucuna varılırsa ve bu anlamda rapor alırsanız erkenden emekli olabilirsiniz. Engellilik seviyesine göre ödemenin uygulanacağı da biliniyor. Peki, engellilik seviyesi yüzde kaç olmalıdır?
27.07.2022 14:03 - Son Güncelleme: 27.07.2022 14:03
SGK bağlamında son yapılan açıklamalarda tedavisi zor olan olan hastalığa sahip çalışanları emekli etme kararı aldığını belirtti. Bu hastalıklar arasında MS, Demans gibi beyin fonksiyonunu etkileyen hastalıklar ve bireyin ayakta durmasını, dengesini sağlamasını zorlaştırıcı hastalıklar yer almaktadır. Bu şekilde emekli olmak içinse bir sağlık kurumundan yüzde 60 ya da üstünde bir engel durumunun olduğunu gösterir rapor alma koşulu bulunmaktadır.