Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"

Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyindeki manyetik patlamaları ifade eder. Güneş, hareketli bir yıldızdır ve her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlar ve yenisini başlatır. Bu döngülerden sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum" adı verilir.