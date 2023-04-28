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Patlamanın etkisi tüm Dünya'yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: "2025'te top noktasını göreceğiz!"

Güneş, yüzlerce yıldır bilim insanlarının en çok ilgilendiği konuların başında geliyor. Yakın zaman önce, ABD'deki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar, yıldızdaki faaliyetlerin "solar maksimum" adı verilen tepe noktasına 2025'te ulaşacağını düşünüyordu. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, Güneş patlamalarının ve dolayısıyla fırtınalarının beklenenden bir yıl erken gelebileceğine işaret ediyor.

28.04.2023 13:34 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:36
Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş patlamaları, Güneş'in yüzeyindeki manyetik patlamaları ifade eder. Güneş, hareketli bir yıldızdır ve her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlar ve yenisini başlatır. Bu döngülerden sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum" adı verilir.

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Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse "solar maksimum" diye adlandırılır. Bu evrede Güneş, manyetik patlamalar yoluyla daha yoğun bir şekilde enerji yayarak, uzaya yüksek miktarda radyasyon ve yüklü parçacıklar bırakır.

Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş Patlamalarının Dünya'ya Etkileri Nelerdir?

Güneş patlamaları, Dünya için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Şiddetli patlamalar, uzaya savrulan radyoaktif parçacıklar Dünya'ya ulaşıp gezegeni bir kalkan gibi saran manyetik alanla etkileşime girdiğinde "Güneş fırtınası" adını alır.

Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Bu fırtınalar navigasyon, GPS ve radyo iletişim sistemlerine zarar vererek çalışmalarını engelleyebilir. Ayrıca, yörüngedeki uyduları bozabilir ve astronotların hayatlarını tehlikeye atabilir.

Patlamanın etkisi tüm Dünya’yı saracak! 6 aydan geriye sayın! Bir yıl erken gelebilir diyerek uyardılar: 2025’te top noktasını göreceğiz!

Güneş'in yeni solar maksimum evresine beklenenden bir yıl erken ulaşabileceğini gösteriyor. Frontiers in Astronomy and Space Sciences adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, Güneş patlamalarının ve fırtınalarının 6 ila 12 ay içinde zirve yapabileceği öngörülüyor.

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