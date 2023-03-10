Paranı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi bayram ettirdi! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur’lu sigortalı emeklilik için flaş detay...

İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Detayları

Vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olmak istiyorlarsa, şu şekilde işlem yapmaları gerekiyor: Sigortalı olarak çalışmadıklarını SGK'ya bildirerek, belirli bir prim ödemesi yapmaları gerekiyor.