Paranı yatır hemen emekli ol! Kolay emeklilik sistemi bayram ettirdi! 4A 4B-4C, SGK ve Bağkur'lu sigortalı emeklilik için flaş detay...
Emekli maaşı için bekleyen vatandaşlar zorlu bir süreçten geçiyorlar. Ancak yasalarla güvence altına alınan toplu para ödemeleri, vatandaşların yükünü hafifletecek gibi görünüyor. Toplu para ödemeleri yaparak emekli olmak mümkün mü? Çalışma hayatında yer alan kişilerin ortak amacı, yaşları kemale erince emekli olabilmek. Geleceğini güvence altına almak ve rahat bir yaşlılık geçirmek isteyen bireylerin en büyük arzularından biri, hızlı bir şekilde emekli olabilmektir.
10.03.2023 09:13 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:13
İşçilerin, SGK bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışanların belirli şartları sağlamaları durumunda, erken emekli olmaları gündeme geldi. Yasal düzenlemelerle birlikte emeklilik şartlarının zorluğundan şikayet eden çalışanlar için bir umut ışığı doğdu.
Eksik prim günlerine sahip vatandaşlar, SGK'ya geriye dönük olarak borçlanarak toplu para ödemeleri yapmak suretiyle emekli olabilirler.
İsteğe Bağlı Sigorta ile Emeklilik Detayları
Vatandaşlar, isteğe bağlı sigorta sistemi ile emekli olmak istiyorlarsa, şu şekilde işlem yapmaları gerekiyor: Sigortalı olarak çalışmadıklarını SGK'ya bildirerek, belirli bir prim ödemesi yapmaları gerekiyor.