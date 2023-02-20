Padişah hafızasına sahip 3 burç! Onlara bir şeyi unutturmak deveye hendek atlatmaktan daha zor. Gündelik hayat içerisinde milyonlarca kişi burçlarla ilgili yapılan yorumlara odaklanıyor. Dönem dönem yaşanan tutulmalar burçları oldukça etkiliyor. Öte yandan burçların bazı karakteristik özellikleri bulunuyor. Bugün sizler için zekası en keskin burçları tek tek araştırdık. Bu burçları ve özelliklerini tek tek inceleyebilirsiniz.