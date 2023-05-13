Oy nasıl kullanılır? 14 MAYIS 2023 YSK OY PUSULASI! Nasıl oy kullanacağım?
Seçime sayılı saatler kala vatandaşlar nasıl oy kullanacağı hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, seçmen bilgi kağıdında yer alan bilgilerle oy kullanacak. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili için sandığa gidiyor. Seçmenler, cumhurbaşkanı ve milletvekilleri tercihlerinin bulunduğu iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Peki, oy nasıl kullanılır? Seçimde oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...
13.05.2023 15:04 - Son Güncelleme: 13.05.2023 15:13
14 Mayıs'ın gelip çatmasıyla oy kullanacak milyonlarca vatandaş konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında nasıl oy kullanılır sorusu yer alıyor. İşte oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...