ÖTV indirimi müjdesi! Otomobil hayaliniz gerçek olabilir! İlk arabasını alacaklara...
Otomobil satışlarında meydana gelen düşüş, sektörü olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar ise ÖTV indirimini bekliyor. ÖTV indirimi hakkında düzenlemeler merak ediliyor. İlk arabasını alacaklara ÖTV indirimi geleceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İlk arabasını alacaklara ÖTV indirimi mi gelecek? İşte merak edilenler..
Sektörde yer alan zamlar ve fiyatların yükselişi hem satıcıları hem de alıcıları mağdur ediyor. Son günlerde ÖTV indirimiyle ilgili gündeme gelen haberler ise sıkça takip edilerek araştırılıyor. Bir aracın ÖTV oranı son günlerde % 80 oranına ulaştı. Bu durum alıcıları etkiliyor ve piyasada düşüşe sebep oluyor.
TESK BAŞKANI ÖTV İNDİRİMİ TALEP ETTİ
TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konsederasyonu) ticari araçlar için ÖTV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf sorunları hakkında da değerlendirmeler yaptı.
Sektörde yer alan ve faaliyet gösteren ticari araçlar için bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli" dedi.
Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesiyle son günlerde zorunlu trafik ve kaskı primlerinin de aşırı derecede yükseldiğine dikkat çekti;
"ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."