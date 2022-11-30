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Osmanlı'da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan'la başladı! Meğer Kanuni...

Osmanlı Padişahları Orhan Gazi'den itibariyle saygın Türk kadınları ile evlenirlerdi. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra yabancı kökenli kadınlarla da artan evlilikler ise oldukça merak ediliyor. İlk zamanlar saray câriyeleri Balkan asıllıydı. Sonra güzelliğiyle meşhur Ukraynalıların sayısı arttı. Bu kızlar harp ganimetlerinden padişahın hissesine düşer veya ecnebi hükümdarlarca hediye edilirdi. Peki, padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? İşte sizi oldukça şaşırtacak detaylar...

takvim.com.tr
30.11.2022 16:57 - Son Güncelleme: 30.11.2022 16:57
Osmanlı’da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan’la başladı! Meğer Kanuni...

Osmanlı padişahlarının yaptığı evlilikler en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İlk zamanlarda Türk kadınlarda yapılan evliliklerin ardından yabancı kadınlarla evliliklerin artması oldukça yanlış anlaşılsa da aslında altında tamamen farklı bir sebep yatıtyor.

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Osmanlı’da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan’la başladı! Meğer Kanuni...

Fazıl Enderunlu'nun Zenannamesi, Yani Kadınlar Kitabı, dünyadaki kadınların özelliklerini ahlaki ve satirik biçimde anlatıyor.

Osmanlı’da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan’la başladı! Meğer Kanuni...

Osmanlı'nın gözüyle öteki kadınlar, Hindistan, İran, Bağdat, Sudan, Yemen, Mağrip, Tunus, Hicaz, Şam, Suriye, Anadolu, Ege adaları, İspanya, İstanbul / Constantinople gibi şehir ve ülkelerden gelen kadınlar olarak betimleniyor.

Osmanlı’da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan’la başladı! Meğer Kanuni...

Rum Hıristiyan, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Gürcü, Fransız, İngiliz, Amerikan ve Hollandalı olarak da özellikleri sıralanıyor.

Osmanlı’da padişahlar neden yabancı kadınlarla evlendi? Her şey Hürrem Sultan’la başladı! Meğer Kanuni...

Fetihlerin azaldığı devirlerde Kırım Hanı'nın esir alıp İstanbul'a hediye gönderdiği câriyeler saraya alındı.

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