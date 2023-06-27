Osmanlı tipi ayaklara sahip olanlar... Ayak şeklin kökenini söylüyor! Aslında Mısırlı olabilirsiniz!
İnsan vücudu, genetik mirasımız hakkında bazı ipuçları sağlayabilecek ilginç özelliklere sahiptir. Ayak şekli de bunlardan biridir ve uzmanlara göre ayak parmaklarının uzunluğu ve kısalığı, genetik kodlarımız hakkında bilgi verebilir. İşte ayak şekline göre kökeniniz hakkında bilgiler. Yunanca Ayak (Mısır Ayak): Yunanca Ayak, en belirgin özelliği olan büyük bir başparmağa sahip olmasıyla tanınır. Bu ayak şekli, başparmak diğer parmaklardan belirgin bir şekilde daha uzun olduğunda ortaya çıkar.
Ayak şeklinizin kişiliğiniz hakkında önemli bir etken olduğunu biliyor muydunuz? Hepimizin farklı ayak ve ayak parmakları olsa da araştırmalar, bir kişinin kişiliği hakkında ayak şekline göre çok şey öğrenilebileceğini ortaya koydu. 4 temel ayak şeklini sizler için derledik. Mısır ayak şekli, Roma ayak şekli, Yunan ayak şekli ve Kare ayak şekli. İşte ayağınızın şekline göre ait olduğunuz ırk...
Mısır ayak şekline sahip kişiler genellikle kendi hayal dünyalarında kaybolurlar. Kendi şirketlerinden ve 'ben' zamanlarından zevk alırlar. Ayrıca gerçeklikten bir kaçış bulma eğilimindedir. Hayalperest bir kişiliktir. Karamsar olabilirler ve kendi ruh hallerine göre enerji patlamaları yaşayabilirler.
ROMA AYAĞI ŞEKLİ
Karizmatik, cesur ve dışa dönük birisin. Yeni deneyimlere açıksın. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve yeni kültürler keşfedebileceğiniz sosyal ortamlardan hoşlanırsın. Ayrıca sevdikleriyle vakit geçirmeyi seven sadık bir eş olursun. Onların mutluluğu için fazladan yol kat edersin.