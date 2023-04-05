Osmanlı padişahlarının sofrasından eksik olmayan içecek! Bir bardak için mucizeye şahit olun. Şifayı iliklerinizde hissedeceksiniz. Demirhindi şerbeti yaz aylarında tercih edilen serinletici ve rahatlatıcı bir içecek olarak biliniyor. Uzmanlar demirhindi şerbetinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ediyor. Şerbetin hazırlanışı oldukça zahmetli bir süreç ancak şifası saymakla bitmiyor. 40 çeşit baharatla yapılan demirhindi şerbetinin faydalarını sizlere tek tek anlatıyoruz.