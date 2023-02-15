Osmanlı döneminde Mimar Sinan'ın bilinmeyen deprem sistemi sırları! İbn-i Sina'nın 'Zelzel' uyarılarından ibret aldı: Yapılar yüzyıllardır bu yüzden dimdik ayakta! Depremden önce...
Yaşanan Kahramanmaraş depremi 10 ilde yıkıma neden oldu. Bunun en büyük sebepleri de güvensiz binalardan kaynaklı. Asrın felaketinin ardından Türkiye depreme karşı yüzyıllar önce geliştirilen teknolojileri merak ediyor. Böyle durumlarla karşılaştığımızda aklımıza gelen ilk isim Mimar Sinan oluyor. Mimar Sinan, yüzyıllar önce bugünün teknolojisine sahip olmamasına karşın deprem sonrasında sapasağlam duran eserler inşa etti. Peki, Mimar Sinan'ın deprem sistemi sırları neydi? İşte deprem terazisinden temel sabitlemeye kadar tüm bilgiler haberimizde...
Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizi derinden sarstı ve yıkımlar meydana geldi. Özellikle yeni inşa edilen binaların yıkılması, akıllarda soru işaretleri bıraktı. İstanbul, tarihi boyunca birçok büyük depremle sarsılmıştır. Ancak, Mimar Sinan'ın estetik ve mühendislik becerilerini bir araya getirdiği eserleri bundan etkilenmemiştir. Peki, Mimar Sinan'ın sırrı ne? İşte deprem sistemine dair merak edilenler...
Türkiye'nin güneyinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından depreme dayanıklı bina teknolojileri merak konusu oldu.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, tüm dünyada depreme dayanıklı raylı bina sistemleriyle bilinen Japonları konuşuyor. Bazı kullanıcılar ise Japonlardan çok önce benzer bazı teknolojilerin Mimar Sinan tarafından geliştirildiğini ve yaptığı camilerde kullandığını söylüyor.
Kayseri'nin Ağırnas köyünde 1490'da doğan Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul'a getirildi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniçeri olan Mimar Sinan, Moldovya (Kara Buğdan) seferinde Prut nehri üzerine 13 günde kurduğu köprü ile Kanuni Sultan Süleyman'ın takdirini kazandı ve başmimarlığa yükseldi.
🔺Dünyada 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkurra, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 365 eserde imzası bulunan Mimar Sinan, 9 Nisan 1588'de 98 yaşında İstanbul'da vefat etti.