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Haberler Trend ORUCU BOZAN HALLER VE DURUMLAR LİSTESİ 2023 | Diyanet Orucu bozan şeyler nelerdir? İğne, ağda, epilasyon, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER VE DURUMLAR LİSTESİ 2023 | Diyanet Orucu bozan şeyler nelerdir? İğne, ağda, epilasyon, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle belki de en çok sorulan soru 'Oruç hangi durumlarda bozulur?' oluyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları araştırılıyor. Peki İğne vurmak, serum almak, elin, dudağın kanaması, ağda veya epilasyon yaptırmak, regl olmak, grip gibi hastalıklar geçirmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan haller...

28.03.2023 16:30 - Son Güncelleme: 28.03.2023 16:41
ORUCU BOZAN HALLER 2023 | Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet Orucu bozan durumlar! İğne, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan halleri tek tek açıkladı. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte internet arama motorlarında sıklıkla 'İğne, serum, ağda ve ya epilasyon yaptırmak, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?' şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte orucu bozan haller ve durumlar listesi...

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ORUCU BOZAN HALLER 2023 | Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet Orucu bozan durumlar! İğne, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

ORUCU BOZUP HEM KAZA HEM DE KEFÂRET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?

Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sadık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki "imsak"ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur.

ORUCU BOZAN HALLER 2023 | Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet Orucu bozan durumlar! İğne, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

Başlanan Ramazan orucunun aşağıdaki fiiller sebebiyle bozulmasından dolayı hem kaza hem de kefâret gerekir:

ORUCU BOZAN HALLER 2023 | Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet Orucu bozan durumlar! İğne, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

a) Cinsel ilişkide bulunmak. Oruçlu iken cinsel ilişkide bulunmak her iki taraf için de kaza ve kefâreti gerektirir.

ORUCU BOZAN HALLER 2023 | Orucu bozan şeyler nelerdir? Diyanet Orucu bozan durumlar! İğne, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?

b) Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefâreti gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, 1/122; İbn Abidin, Reddü'l-muhtâr, 2/409-411).

Şafiîlere göre ise bu durum sadece kazayı gerektirir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 2/177-178).

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