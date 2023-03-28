ORUCU BOZAN HALLER VE DURUMLAR LİSTESİ 2023 | Diyanet Orucu bozan şeyler nelerdir? İğne, ağda, epilasyon, serum, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?
Ramazan ayının gelmesiyle belki de en çok sorulan soru 'Oruç hangi durumlarda bozulur?' oluyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları araştırılıyor. Peki İğne vurmak, serum almak, elin, dudağın kanaması, ağda veya epilasyon yaptırmak, regl olmak, grip gibi hastalıklar geçirmek orucu bozar mı? Orucu bozan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan haller...
Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan halleri tek tek açıkladı. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte internet arama motorlarında sıklıkla 'İğne, serum, ağda ve ya epilasyon yaptırmak, kan, regl, hastalık orucu bozar mı?' şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte orucu bozan haller ve durumlar listesi...
ORUCU BOZUP HEM KAZA HEM DE KEFÂRET GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?
Oruç, ibadet niyetiyle tan yerinin ağarmasından (fecr-i sadık), güneş batıncaya kadar, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Oruçlunun söz konusu yasak fiillerden uzak durması anlamındaki "imsak"ın ihlal edilmesiyle oruç bozulur.
b) Meşru bir mazeret bulunmaksızın, gıda veya gıda hükmünde olan ya da yenilip içilmesi mutat bir şeyi bilerek yemek ve içmek Hanefilere göre kaza ve kefâreti gerektirir (Merğînânî, el-Hidâye, 1/122; İbn Abidin, Reddü'l-muhtâr, 2/409-411).
Şafiîlere göre ise bu durum sadece kazayı gerektirir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 2/177-178).